В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

1 декабря 2017 года в 01.44. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном доме на 10 километре Покровского тракта г. Якутска. Через семь минут прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем повреждены стена, кровля дома на площади 30 кв.м., и кровля гаража на площади 15 кв.м. Предположительно причиной пожара явилось несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового котла. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасено две единицы техники.

1 декабря 2017 года в 04.47 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Бекетова в г. Олекминске Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты, горела баня. В результате пожара баня повреждена внутри по всей площади. Общая площади пожара — 32 кв.м. Предполагаемая причина пожара — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печь. Ущерб устанавливается. Огнборцами спасен рядом стоящий гараж.

1 декабря 2017 г. в 10.20. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в автомобиле «Камаз» на 151 километре ФАД «Вилюй» Горного района. К моменту прибытия пожарного подразделения, горела кабина автомобиля и передние колеса. В результате пожара огнем повреждена кабина и колеса на площади 6 кв.м. Предположительная причина пожара короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

1 декабря 2017 г. в 21.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме п. В-Амга Алданского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, из строения шел дым. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара – 24 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен рядом стоящий гараж.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!