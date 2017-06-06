В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

4 июня 2017 г. в 14.34. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частном гараже на ул. Магаданская п. Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия пожарного подразделения – через пять минут, горело строение. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади. Общая площадь пожара — 30 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

4 июня 2017 г. в 16.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Николаева с. Харбалах Верхневилюйского района. Через восемь минут прибыло пожарное подразделение к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем поврежден гараж, автомобильм и мотоцикл по все площади. Общая площадь пожара — 29,25м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

5 июня 2017 г. в 00.06. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание в частной бане на ул. Курашова в с. Амга Амгинского района. Через две минуты прибыло пожарное подразделение, к моменту их прибытия горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади. Общая площадь пожара — 12 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

5 июня 2017 г. в 14.49. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание частной дачи на 8 километре Маганского тракта г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарного подразделения — через пять минут, горело строение по всей площади. В результате пожара огнем повреждена дача с пристроем внутри по всей площади. Общая площадь пожара — 29 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».