В Якутии произошло 4 пожара

2 июня 2017 г. в 20.15 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме в переулке Сетинского в с. Маган в г. Якутске. Пожарно-спасательные подразделения были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, горели строения. В результате пожара огнем повреждены: частный дом и две постройки по всей площади. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

Вечером в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гаражах на ул. Лесная в п. Хандыга Томпонского района. Пожарные были на месте через шесть минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия горели строения. Огнем повреждена кровля 4-х гаражей и пристрой по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

3 июня 2017 г. в 04.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Совхозная в. Пожарные были на месте через семь минут после поступления вызова о пожаре, к моменту их прибытия, горел частный гараж открытым огнем. Огнеборцы предотвратили дальнейшее распространение огня и спасли расположенные рядом частный и жилой дома. В результате пожара огнем повреждены гараж по всей площади, внутренняя стена дома и кровля на площади 10 кв.м. Общая площадь пожара — 45 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

3 июня 2017 г. в 05.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме в г. Якутске. Огнеборцами предотвращено дальнейшее распространение огня, спасен жилой дом. В результате пожара огнем повреждена обшивка в подъезде на 1-м этаже на площади 1,5 кв.м. и электрический кабель 0,5 п.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электрического кабеля. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. №1213 в России введен однозначный запрет на бесконтрольное выжигание сухой травы на всех категориях земель, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. Ранее действовавшие запреты были фрагментарными: касались только отдельных категорий земель (но не самых проблемных — сельхозназначения и запаса), или отдельной категории сухой растительности — стерни.

Ни в коем случае не допускайте:

— пала сухой травы;

— неконтролируемого сжигания мусора;

— будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.

В усадьбе или на даче:

— всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;

— сухую траву надо собирать граблями. Сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;

— опасайтесь сильных порывов ветра. При сжигании мусора даже в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайная искра не полетела в сторону строений.

Если вы обнаружили горение сухой травы – позвоните в Пожарную охрану по телефону «101».