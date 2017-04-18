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Происшествия
18 апреля 2017, 9:06
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В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

17 апреля 2017 г. в 00.37. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном строение на ул. Славянская микрорайона Марха г. Якутска. Через семь минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту прибытия горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь пожара — 8 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

17 апреля 2017 г. в 06.55. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорание резервуара с водой на ул. Набережная с. Чапчылган Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через пять минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждена обшивка резервуара на площади 45 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

17 апреля 2017 г. в 12.11. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в строительном балке на ул. Лермонтова г. Якутска. Через шесть минут к месту вызова прибыло первое пожарное подразделение, к моменту их прибытия горел балок. В результате пожара огнем поврежден балок внутри по всей площади. Общая площадь пожара — 18 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов. Виновник и ущерб устанавливаются.

17 апреля 2017 г. в 20.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пролетарская г. Ленска. Через пять минут к месту вызова прибыло пожарное подразделение, к моменту их прибытия горела кровля открытым огнем. В результате пожара дом поврежден  по всей площади. Общая площадь пожара — 35 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасен рядом стоящий жилой дом.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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