В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

03 февраля в 14.34. на пульт службы «01» Алданского района поступило сообщение о возгорание в автомобиле «SsangYong Istana» на ФАД А-360 «Лена». К моменту прибытия пожарного подразделения пожар был потушен. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Общая площадь пожара — 8 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

В 16.10. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Курнатовского. Через семь минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия в подъезде было сильное. В результате пожара огнем повреждено: мебель и мусор на лестничной площадке. Общая площадь пожара — 10 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными эвакуировано 35 человек, спасен жилой дом.

В 19.30. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Никифорова. Через четыре минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из гаража шел дым. В результате пожара огнем поврежден утеплитель кровли на площади 4 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасен гараж и две единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!