В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

31 января в 02.08. на пульт службы «01» г. Якутска поступило сообщение о возгорание в частном гараже на переулке 2-я Академическая. Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждены: потолочное перекрытие, стена и кровля гаража на площади 35 кв.м, и один автомобиль. Общая площадь пожара — 40 кв.м. Предполагаемая причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Ущерб устанавливается. Пожарными спасен частный гараж и 5 единиц техники.

В 13.43. на пульт службы «01» Оймяконского района поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле «УАЗ» на ул. Андрианова п. Усть-Нера. Через восемь минут пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия из салона автомобиля шел густой дым. В результате пожара автомобиль поврежден на площади 2 кв.м. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

В 19.49. на пульт службы «01» Томпонского района поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Коммунальная п. Крест-Хальджай. Через две минуты пожарные подразделения прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия горело строение. В результате пожара огнем повреждены: гараж и две единицы техники по всей площади. Предполагаемая причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!