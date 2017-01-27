В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

г. Алдан Алданский район. На ул. Дзержинского произошел пожар в нежилом помещение. Вызов о пожаре поступил на пульт «01» в 02.39., спустя три минуты пожарные расчеты прибыли на место из-под крыши здания был виден открытый огонь. В результате пожара огнём повреждена кровля на площади 4 кв. м. По предварительной версии пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

Хангаласский район на 37 км. автодороги Якутск – Покровск произошел пожар автомашины «Toyota Platz». Вызов о пожаре поступил в 13.00.. на момент прибытия малочисленной пожарной части горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 1 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

г. Якутск. В 16.16. на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Ярославского. Спустя четыре минуты пожарно-спасательные подразделения прибыли на место из квартиры шёл запах пригорания пищи. В результате пожара огнем поврежден кухонный гарнитур, стена и потолочное перекрытие на общей площади 6 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Виновник хозяйка. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!