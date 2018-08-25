В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

24 августа 2018 г. в 00.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Чехова в городе Ленске Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела баня. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади. Общая площадь 30 кв.м. Спасен дом. Причина, виновник, ущерб устанавливается.

24 августа 2018 г. в 16.56 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Алданская в селе Черектяй Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 5 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

24 августа 2018 г. в 20.25 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частично жилой дом по улице МТФ №3 в поселке Чульман Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара поврежден дом по всей площади. Общая площадь 300 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!