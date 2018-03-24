В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 марта 2018 г. в 03.54 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит арочный гараж на Намском тракте в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горел гараж. В результате пожара огнем повреждены 2 автомобиля, подсобное помещение, стена, кровля арочного гаража. Пожарными спасен гараж и 3 автомобиля. Причина предположительно неосторожность при курении. Виновный и ущерб устанавливается.

23 марта 2018 г. в 06.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомашина КАМАЗ на улице К.Миллера в г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты горела кабина автомашины внутри гаража. В результате пожара огнем повреждена кабина автомашины по всей площади. Общая площадь составила 3 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

23 марта 2018 г. в 13.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на Хатынг-Юряхском шоссе в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля по всей площади. В результате пожара огнем поврежден частный дом по всей площади. Пожарными спасен частный гараж. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!