В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

09 февраля 2018 в 01.51 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит ларек «Овощи-Фрукты» на улице Кузьмина в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из ларька шел густой дым. В результате пожара огнем поврежден ларек внутри по всей площади. Общая площадь составила 18 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

09 февраля в 03.45 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной котельной на улице Объездная в г. Ленске Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через семь минут после поступления вызова о пожаре, горела кровля по всей площади. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади. Общая площадь составила 25 кв.м. Пожарными спасено 2 рядом стоящих строения. Причина несоблюдение правил пожарный безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

09 февраля в 21.06 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Лукина в с. Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения – через пять минут после поступления вызова о пожаре, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие на общей площади 2 кв.м. Пожарными спасен гараж и автомобиль. Причина несоблюдение правил пожарный безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!