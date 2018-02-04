В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 января 2018 в 23.15 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Механизаторов в с. Эльгэй Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждены внутренние стены веранды на площади 9 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

03 января 2018 в 02.54 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Дружбы в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения был виден открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 18 кв.м. Пожарными спасен жилой дом и автомобиль. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

03 января 2018 в 08.11 г. в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме в ГО Жатай. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через три минуты был запах дыма в подъезде. В результате пожара огнем повреждены эл. счетчик, стена, дверной косяк на общей площади 2 кв.м. Эвакуировано 22 человека. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!