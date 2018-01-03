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3 января 2018, 11:01
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В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

 02 января 2018  г. в 05.15  в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Карьерная в селе Саскылах Анабарского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади 24 кв.м. и автомобиль на площади 6 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

02 января 2018 г. в 09.30 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме на улице Томского в селе Тумат Усть-Янского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения было сильное задымление и шел открытый огонь из квартиры. В результате пожара огнем повреждена одна квартира по всей площади 54 кв.м. Пожарными спасена вторая квартира. Предварительная причина замыкание электропроводки, виновник хозяйка, ущерб устанавливается.

 02 января 2018  г. в 17.58  в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Полярная в поселке Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения  через три минуты было видно сильное задымление. В результате пожара огнем повреждена стена и пол гаража на площади 12 кв.м., салон автомобиля  на площади 10 кв.м. Общая пл. 22 кв.м. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов, виновник, ущерб устанавливается.

 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
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