В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

г.Среднеколымск. 26 декабря в 08.29 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного жилого дома на ул. Петранкиных. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли дом от уничтожения огнем, было эвакуировано 15 человек. В результате пожара огнем была повреждена стена в квартире на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

г.Якутск. 26 декабря в 14.03 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в автомашине «ГАЗ» на ул. Ф.Попова. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли машину от уничтожения огнем. В результате пожара огнем были повреждены электропровода возле бензобака автомашины на площади 0,2 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие короткого замыкания электропроводки автомашины. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 12 человек личного состава и 2 единицы техники.

г.Якутск. 26 декабря в 18.25 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на 5 боксов на ул.1-я База. Прибывшие пожарные не допустили распространение пламени и спасли гараж от уничтожения огнем. В результате пожара огнем было повреждено потолочное перекрытие и кровля в одном из боксов гаража на площади 40 кв.м. По предварительной версии, пожар произошел вследствие нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печи. Виновник и ущерб происшествия устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Не допускайте использования не сертифицированной пиротехнической продукции!

Будьте осторожны при использовании петард, фейерверков и других видов пиротехники!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!