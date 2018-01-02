В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 января 2018 г. в 07.10 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота Камри» на улице Наяхинская в с. Балыктах Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через одну минуту горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль на площади 5 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

01 января 2018 г. в 14.10 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит дачный участок на СОТ «Север» в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела дача открытым огнем по всей площади. В результате пожара огнем повреждена дача на площади 20 кв.м., сарай на площади 6 кв.м. Общая площадь 26 кв.м. Пожарными спасено 2 рядом стоящие дачи. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

01 января 2018 г. в 09.44 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Алданская в с. Кюпцы Усть-Майского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты горит гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и частично автомобиль. Общая площадь 24 кв.м.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!