В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 декабря 2017 г. в 00.41 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в аварийном доме на улице Дорожная в п. Бетенкес Верхоянского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через две минуты горел дом по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади 128 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при курении. Виновник и ущерб устанавливаются.

29 декабря 2017 г. в 07.24 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит 1-но этажное здание на улице Мелиораторов мкр. Марха в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения из под кровли шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие котельной на площади 4 кв.м. Пожарными спасен магазин. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

29 декабря 2017 г. в 13.34 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице 40 лет Победы в с. Крест-Кытыл Намского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через 4 минуты был виден густой дым. В результате пожара огнем поврежден пол по всей площади 16. кв.м. Пожарными спасено здание бани. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!