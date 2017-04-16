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Происшествия
16 апреля 2017, 12:28
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В Якутии произошло 3 пожара

 Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

Предположительно из-за неосторожного обращения с огнём произошел пожар в  частном гараже  в с. Марха Нюрбинского района. На момент прибытия бойцов малочисленной пожарной части горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомашина «УАЗ» по всей площади. Виновник и ущерб устанавливаются.

Пожарно-спасательными подразделениями в г. Вилюйск Вилюйского района спасен стоящий гараж и автомашина. Вызов о пожаре поступил  в 14.31. спустя три минуты пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, горела автомашина «Тойота-Марк II». В результате пожара огнём поврежден двигатель на площади 1,5 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Устанавливается причина, виновник и ущерб пожара произошедшего днем 15 апреля в г. Мирном Мирнинского района. На момент прибытия пожарных горела кровля дома. В результате пожара огнём повреждена квартира и кровля дома по всей площади. Общая площадь пожара составила 144 кв.м.. Пожарно-спасательными подразделениями спасена квартира.

 Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!  

Помните: Ваша безопасность – в Ваших руках!

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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