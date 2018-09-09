В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 сентября 2018 г. в 12.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Шахтерская в п. Нижний Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут был виден открытый огонь, горел дом изнутри и кровля дома снаружи. В результате пожара огнем повреждены комнаты изнутри и кровля снаружи на общей площади 15 кв.м. Пожарными спасены дом и рядом стоящая надворная постройка . Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

08 сентября 2018 г. в 14.24 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело крыльцо. В результате пожара огнем повреждено крыльцо на общей площади 2 кв.м. Пожарными спасен рядом жилой дом. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!