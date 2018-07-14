В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 июля 2018 г. в 01.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «УАЗ-фермер» на улице Набережная в с. Крестях Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел автомобиль. В результате пожара огнем повреждена кабина и передняя часть автомобиля на общей площади 2 кв.м.. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

13 июля 2018 г. в 02.01 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Заречная в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел дом и гараж открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом и гараж по всей площади. Общая площадь 104 кв.м. Спасен рядом стоящий дом. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!