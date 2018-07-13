В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

11 июля 2018 г. в 22.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль Тойота Ноах на улице Уеттээх в с. Чакыр Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 9 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается. На тушение пожара задействовано: 2 единицы техники, 3 человека личного состава.

11 июля 2018 г. в 23.52 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный жилой дом на улице Центральная в п. Арылах Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты шел дым из квартиры. В результате пожара огнем повреждена квартира по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливается. На тушение пожара задействовано: 4 единицы техники, 14 человека личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!