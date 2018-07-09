В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 июля 2018 г. в 03.30 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит административное здание на улице Гагарина в с. Токко Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 2 минуты из здания шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены в фойе на площади 16 кв.м. Спасено здание. Причина предположительно поджог. Виновник и ущерб устанавливается.

08 июля 2018 г. 14.56 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Кеши Алексеева в с. Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 2 минуты горела веранда открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена веранда по всей площади, стены и потолочное перекрытие внутри дома на площади 18 кв.м. Общая площадь 42 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!