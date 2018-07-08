В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

В г. Томмот огнеборцами был потушен пожар

07 июля 2018 г. 17.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный жилой дом. на улице Молодежи в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 2 минуты горело кровля открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден жилой дом по всей площади 504 кв.м.Причина, виновник и ущерб устанавливается. На тушение пожара задействовано: 7 единицы техники,28 человек личного состава.

Пожарными в с Майя Мегино-Кангаласского района был спасен гараж

07 июля 2018 г. 18.48 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Самсонова в с. Майя в М-Кангаласском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 2 минуты горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены строения по всей площади 350 кв.м. Причина предположительно детская шалость. Виновник, ущерб устанавливается. На тушение пожара задействовано: 5 единиц техники,20 человек личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!