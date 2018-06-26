В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 июня 2018 г. 05.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Аммосова в с. Тумул Намского района К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты горел гараж. В результате пожара огнем повреждены гараж и автомобиль по всей площади 154 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электпроводки. Виновный и ущерб устанавливается.

25 июня 2018 г. 14.35 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном жилом доме на улице Шитикова в п. Усть-Куйга Усть-Янского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через две минуты горела квартира на первом этаже. В результате пожара огнем повреждены стена, потолок и мебель в одной квартире на площади 16 кв.м. Спасен жилой дом и Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!