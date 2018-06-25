В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

24 июня 2018 г. 00.16 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частное строение на СОТ Жаворонок улица Тальниковая в ГО Жатай. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 28 кв.м. и забор на площади 15 п.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

24 июня 2018 г. 08.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача в г. Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела дача, дровяник.. В результате пожара огнем повреждена дача на площади 10 кв.м., дровяник на площади 10 кв.м. Общая площадь составила 20 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электроприбора. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!