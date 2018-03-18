В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 марта 2018 г. в 14.53 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Ильменская г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут горело строение. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие, утеплитель гаража и 3 единицы техники. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается.

17 марта 2018 г. в 17.38 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на Маганском тракте г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем поврежден утеплитель гаража на площади 0,5 кв.м. Пожарными спасен гараж. Причина предположительно — неосторожность при курении. Виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!