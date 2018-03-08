В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 марта 2018 г. в 23.50 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль ГАЗ-6 на трассе А-360 Лена Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

07 марта 2018 г. в 00.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Н.Якутского с.Харбалах Верхневилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль «Toyota Succeed» по всей площади. Спасен рядом стоящий жилой дом. Причина, виновный, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!