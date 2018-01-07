В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

06 января 2018 г. в 02.04 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Тимофея в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения горела баня изнутри. В результате пожара огнем повреждены стены и потолочное перекрытие внутри на площади 4 кв.м., кровля на площади 6 кв.м. Общая площадь пожара составила 10 кв.м. Пожарными спасена частная баня. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

06 января 2018 г. в 03.50 в пожарно-спасательную службу «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пролетарская с.Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения через четыре минуты горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади. Общая площадь пожара составила 61 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!