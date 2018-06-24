В Якутии произошел пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 июня 2018 г. 12.22 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бани на ЗЗУ «Холбос» в г. Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 1 минуту горела кровля. В результате пожара огнем повреждено кровля на площади 10 кв.м.Причина, виновный и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!