В Якутии произошел один пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 сентября 2018 г. в 06.05. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном расселенном доме на ул. Социалистическая в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия пожарного подразделения – через шесть минут, горела кровля. В результате пожара огнем поврежден дом внутри и кровля на всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!