В Якутии произошел один пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

09 июля 2018 г. в 16.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на переулке Алданский в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через шесть минут из под кровли был виден открытый огонь. В результате пожара огнем повреждена кровля и квартира. Общая площадь составила 120 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!