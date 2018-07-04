В Якутии произошел один пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

03 июля 2018 г. 18.27 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на кв. Монтажников в п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 4 минуты горело строение. В результате пожара огнем повреждено один жилой дом и три не жилых дома. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!