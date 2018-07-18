В Якутии произошел 1 пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

17 июля 2018 г. 04.48 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Бертина с. Хатыстыр Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горела кровля дома. Огнем поврежден дом по все площади. Общая площадь составила 80 кв.м. Спасено рядом стоящее строение. Причина, виновный, ущерб устанавливается. Погибших, пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!