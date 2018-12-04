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4 декабря 2018, 9:44
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В Якутии прохожий, рискуя жизнью, вынес семью из горящего дома

В социальных сетях распространяется письмо с благодарностью от семьи Ивановых.

Мы хотим поблагодарить Александра Карташова — спасителя наших детей и бабушки от страшной гибели.

В ту роковую ночь 25 ноября 2018 года я была на работе, дети с бабушкой остались одни и произошло то, чего никто не ожидал — пожар.

Возгорание произошло, как говорят эксперты, из-за неисправности электропроводки, дом сгорел за считанные минуты… Если б не Александр, я не знаю были ли сейчас живы дети с бабушкой.

Спасибо огромное, Александр! Ты подарил им вторую жизнь.

Мне рассказали очевидцы, что этот парень прибежал неизвестно откуда, первый его вопрос был: «никого дома нет?» Они ответили: «не знаем». Тогда он, не задумываясь, сняв с себя куртку и одолжив шапку у мужчины забежал в горящий дом и стал вытаскивать оттуда детей, потом вынес бабушку. После этого он в последний раз забежал в дом, у него уже штаны горели, выбежав обратно, сказал что там больше никого нет. Начал расспрашивать бабушку и детей: «может кто-нибудь ещё дома остался». Они сказали, что кроме них никого нет.

Вскоре прибыла пожарная машина, скорая помощь и полиция, к этому времени от спасителя и след простыл, тогда не удалось его поблагодарить. Александр, спасибо ещё раз за спасение!

Пусть Якутия знает своих героев!

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Мы хотим поблагодарить от семьи Ивановых спасителя наших детей и бабушку от страшной гибели, молодого человека представился Александром Карташовым, в ту роковую ночь 25 ноября 2018 года я была на работе, дети с бабушкой сами остались одни и произошло то что никто не ожидал(ет) пожар в частном дому, возгорание произошло как говорят эксперты изза неисправности электропроводки, дом сгорел за считанные минуты если б не Александр я не знаю были ли сейчас живы дети с бабушкой, спасибо тебе большое огромное Александр ты подарил им вторую жизнь, мне рассказали очевидцы этот парень прибежал от куда не видели, первый его вопрос был никого дома нет? Они ответили что не знаем, тогда он не задумываясь сняв с себя куртку одолжив шапку у мужчины забежал в горящий дом и стал вытаскивать оттуда детей потом вынес бабушку, после этого он в последний раз забежал в дом у него уже штаны горели рассказывают очевидцы, выбежав обратно он сказал что там больше никого нет и начал распрашивать бабушку и детей может кто нибудь ещё дома остался, они сказали что кроме их никого нет, к тому времени прибыла машина пожарная, скорая и полиция, к этому времени от спасителя и след простыл, тогда не удалось его от благодарить спасибо ещё раз Александр за спасение. Пусть Якутия знает своих героев. . Источник @novosti_sakha . #sakhalife #благодарность #героисрединас #александркарташов #якутия #подвиг #герой

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU.
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