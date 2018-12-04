В Якутии прохожий, рискуя жизнью, вынес семью из горящего дома

В социальных сетях распространяется письмо с благодарностью от семьи Ивановых.

Мы хотим поблагодарить Александра Карташова — спасителя наших детей и бабушки от страшной гибели.

В ту роковую ночь 25 ноября 2018 года я была на работе, дети с бабушкой остались одни и произошло то, чего никто не ожидал — пожар.

Возгорание произошло, как говорят эксперты, из-за неисправности электропроводки, дом сгорел за считанные минуты… Если б не Александр, я не знаю были ли сейчас живы дети с бабушкой.

Спасибо огромное, Александр! Ты подарил им вторую жизнь.

Мне рассказали очевидцы, что этот парень прибежал неизвестно откуда, первый его вопрос был: «никого дома нет?» Они ответили: «не знаем». Тогда он, не задумываясь, сняв с себя куртку и одолжив шапку у мужчины забежал в горящий дом и стал вытаскивать оттуда детей, потом вынес бабушку. После этого он в последний раз забежал в дом, у него уже штаны горели, выбежав обратно, сказал что там больше никого нет. Начал расспрашивать бабушку и детей: «может кто-нибудь ещё дома остался». Они сказали, что кроме них никого нет.

Вскоре прибыла пожарная машина, скорая помощь и полиция, к этому времени от спасителя и след простыл, тогда не удалось его поблагодарить. Александр, спасибо ещё раз за спасение!

Пусть Якутия знает своих героев!