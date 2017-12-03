В Якутии проходят выборы глав

Сегодня в Якутии проходят выборы в двух населенных пунктах – жители города Олекминска и Юрюн-Хаинского национального наслега определяются с главами.

Напомним, что в Олекминске 10 сентября выборы были признаны несостоявшимися из-за победы кандидата «против всех». В ходе повторного голосования олекминчане должны выбрать между следующими кандидатами:

Наталья Антонова, 1954 года рождения, председатель административной комиссии Олекминского района, самовыдвиженец;

Альбина Масина, 1951, глава Солянского наслега Олекминского района, член партии «Единая Россия», самовыдвиженец;

Василий Сафонов, 1969, глава Олекминска, выдвинут «Единой Россией»;

Сергей Щебляков, 1994, индивидуальный предприниматель, выдвинут от ЛДПР.

По данным ЦИК Якутии, в Олеминске имеется 7 480 избирателей.

Также в республике проходят выборы главы муниципального образования «Юрюнг-Хаинский национальный наслег» Анабарского улуса.

Центризбирком сообщил, что количество избирателей 711 человек.

Жители наслега выбирают между двумя кандидатами:

Канат Алькенов, 1964, глава Юрюнг-Хаинского национального наслега, член «Единой России»;

Василий Федоров, 1980, руководитель службы управления персоналом администрации Анабарского улуса, самовыдвиженец.

О результатах голосования станет известно в ночь с воскресенья на понедельник.