В Якутии проходят дополнительные выборы народного депутата

Сегодня, 28 мая, помимо предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Якутске, Верхоянском, Ленском и Хангаласском районах, проходят дополнительные выборы народного депутата Республики Саха (Якутия) по Промышленному одномандатному округ №17.

Кандидатом от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является ПОДМАЗКОВА Ирина Юрьевна, которая выиграла предварительное голосование 15 марта текущего года, набрав 67 голосов выборщиков.

СПРАВКА:

Подмазкова Ирина Юрьевна

Дата и место рождения 22 июня1975 года, г.Кемерово Кемеровской области

Образование: Высшее

1998 год – Благовещенский государственный педагогический университет.

Специальность по образованию: Учитель истории

Депутат районного совета МР «Нерюнгринский район» третьего созыва (2013 – 2018 гг.)

Трудовая деятельность:

12.2011 – по н/в — Директор ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»

04.2008 – 12.2011 — Заместитель главы администрации МР «Нерюнгринский район»

09.2000 – 04.2008 — Старший научный сотрудник. Заместитель директора по научной работе музея освоения Южной Якутии им. И.И.Пьянкова

09.1994 – 08.2000 — Учитель истории СОШ №15 города Нерюнгри

08.1992 – 08.1993 — Лаборант СОШ №15 города Нерюнгри