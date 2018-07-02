В Якутии проходит аккредитация выпускников медицинских СПО

Согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 22 декабря 2017 №1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов», лица, получившие после 1 января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в области образования «Здравоохранение и медицинские науки», начали аккредитацию выпускники медицинских колледжей и техникумов Республики Саха (Якутия).

Аккредитация выпускников СПО проводится в образовательных учреждениях, по месту выпуска специалистов. В Республике Саха (Якутия) проведение аккредитации осуществляется на площадках ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» с 25 июня, ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» со 2 июля и ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж» 6 июля.Для 562 выпускников по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Лабораторная диагностика».

Согласно Приказу Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов»аккредитационную комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации составили представители профессиональных некоммерческих организаций — РОО «Ассоциация средних медицинских работников РС(Я)» и медицинских организаций. В состав аккредитационной комиссии вошли 84 эксперта, основную часть, которой составляют специалисты ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1- Национальный центр медицины».

Аккредитуемые проходят 2 этапа: 1 этап – тестирование, 2 этап оценка практических навыков в симулируемых условиях.Аккредитуемый, чей результат прохождения каждого этапа аккредитации специалиста оценивается как «сдано», признается аккредитационной комиссией прошедшим аккредитацию специалиста. Порядок выдачи свидетельства об аккредитации регламентирован Приказом Минздрава России от 06.06.2016 № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему». Не прошедшие аккредитацию имеют право на повторное прохождение данной процедуры, согласно графику работы аккредитационной комиссии.

Аккредитация выпускников медицинских СПО нацелена на оценку профессиональной подготовки медицинского работника. Специалист, прошедший аккредитацию доказывает свой профессионализм. Таким образом, улучшается качество подготовки фельдшеров, медицинских сестер и других категорий среднего медицинского персонала.

Пожелаем аккредитуемым успешного прохождения этапов, а членам аккредитационной комиссии качественно и объективно провести процедуру аккредитации.