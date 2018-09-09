В Якутии проголосовало 0,76% избирателей

В Якутии с 08.00 утра открыты все участковые избирательные комиссии
Сегодня, 9 сентября — Единый день голосования. В Республике Саха (Якутия) с 08.00 утра все 795 УИКов начали свою работу.
По Якутии общее количество избирателей составляет 631 302 чел. Количество проголосовавших досрочно — 4 801 чел., что составляет 0,76%.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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