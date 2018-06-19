В Якутии прогнозируются дожди и грозы

Прогноз погоды в Якутске на 20 июня

Без осадков, ветер восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +10,+12°, днем +23,+25°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 21-22 июня

В центральных районах местами небольшие кратковременные дожди, на севере, юге, западе местами умеренные дожди, грозы с порывистым ветром 15-20 м/с, 22 июня на юго-западе местами ливни и грозы с порывистым ветром до 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +9+14, при прояснении +3+8, на побережье 0,+5, на юго-западе +12+17, днем +21+26, при дождях +16+21, на юге, юго-востоке +13+18, юго-западе +27+32, побережье +5+10°.