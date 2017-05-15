В Якутии продолжаются рейды по выявлению нарушений правил охоты

В республике продолжается сезон охоты на пернатую дичь. В зависимости от районов, сроки охоты ежегодно варьируются. Так, в северных районах сезон охоты наступает чуть позже, чем в центральных и южных районах.

В этот период Министерством охраны природы РС(Я) активизируются рейдовые мероприятия по выявлению случаев браконьерства. Так, на минувшей неделе проведено 36 рейдовых мероприятий, выявлено нарушений и составлено протоколов по ст. ч. 1, ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ – 53, из них 17 материалов по ч.1.2 ст. 8.37 КоАП РФ передано в суд на лишение право охоты. У нарушителей изъято 27 ружей, продукции охоты: 14 уток, 11 гусей.

Согласно Правилам охоты, утвержденным Приказом Минприроды РФ, запрещается нахождение в охотничьих угодьях вне сроков охоты. За нарушение – административная ответственность, влекущая административное наказание в виде лишения права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.