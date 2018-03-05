В Якутии продолжают воспитывать патриотов

С 1 февраля по 1 марта 2018 года во всех муниципальных районах и городских округах проводился месячник патриотического воспитания детей и молодежи. Координатор — Республиканский центр развития детского движения. По итогам месячника будут приняты меры по развитию патриотических объединений.

15 февраля 2018 года состоялось селекторное совещание о ходе исполнения Плана основных мероприятий месячника патриотического воспитания в образовательных организациях с участием 28 районов. Совещание проведено под председательством Ольги Яшиной, руководителя отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

В начале совещания озвучена краткая информация о деятельности патриотических объединениях в образовательных организациях. Всего по республике действуют 291 военно-патриотический клубов в 32 муниципальных районах и городских округах. Общий охват на 2017-2018 учебный год составил 7554 обучающихся. Наибольшее количество военно-патриотических клубов имеется в г.Якутске (22), Нюрбинском (22), Алданском (19), Чурапчинском (18), Таттинском (17) районах. Также имеется 158 поисковых отрядов в 15 районах, 11 кадетских классов в 6 муниципалитетах с общим охватом 189 детей: в Амгинском – 1, Верхневилюйском – 1, Вилюйском – 5, Ленском – 1, Мегино-Кангаласском – 1, Татинском – 2.

Особое внимание уделяется развитию всероссийского военно-спортивного движения «Юнармия». По данным Военного комиссариата Республике Саха (Якутия) насчитывается 3 125 юнармейцев. Созданы юнармейские отряды в 35 образовательных организациях: в 7 районах и 1 республиканском учреждении.

В ходе совещания поделился с опытом работы по организации патриотического воспитания Игорь Сахно, заместитель главы по социальным вопросам администрации МР «Алданский район». Как рассказал замглавы, Алданский район является одним из немногих, где системно и содержательно развивается местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«2018 год в Томпонском улусе знаменателен юбилейными датами – 110-летием легендарного снайпера, Героя Советского Союза Федора Охлопкова и 100-летием его жены Анны Николаевны. В течение года проводятся многочисленные мероприятия республиканского и улусного масштаба», – проинформировала Оксана Назаренко заместитель главы по социальным вопросам администрации МР «Томпонский улус (район)».

По словам руководителя района, в начале марта, в рамках III республиканского слета школ, носящих имена Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы «Подвигу Героев мы верны», открывается Центр патриотического воспитания на базе Крест-Хальджайской школы на родине Ф.М. Охлопкова.

Также заслушали подробную информацию о месячнике Николая Платонова, заместителя начальника по ВР и ДО МКУ «Управления образования МР «Верхневилюйский улус (район)». Николай Плотонов рассказал об инициативах детей и взрослых, проинформировал о предстоящих крупных мероприятиях района, озвучил проблемные моменты по работке с патриотическими объединениями.

По предоставленным материалам в воспитательной работе используются разнообразные формы проведения мероприятий: радиолинейки, выставки литератур, посещение школьных музейных комнат и районных музеев, военно-спортивные соревнования, уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, уроки-композиции, просмотры и обсуждение фильмов по военной тематике, чествования родителей-мужчин, вечера памяти выпускников школ, погибших в военных конфликтах, исполнения песен военной тематики, чтения стихов о войне и т.д. Традиционно школьники поздравляют ветеранов, организовывают концерты, выпускают стенгазеты, пишут рефераты и доклады, проводят утренники, товарищеские встречи между классами и многое другое.

В завершении работы в режиме ВКС Ольга Яшина отметила, что в районах ведется системная и комплексная работа по организации патриотического воспитания, выполняются основные направления программы, принятых на уровне Правительства РФ и Правительства Республики Саха (Якутия). Основными проблемами в области патриотического воспитания указаны финансовые затруднения по укреплению материальной базы патриотических объединений отвечающих современным требованиям, качество преподавания основ безопасности жизнедеятельности, уровень подготовки и переподготовки руководителей, наличие единых муниципальных средне-срочных программ. Поэтому необходимо рассмотреть возможность организации выездных семинаров, курсов повышения квалификации, вебинаров для руководителей патриотических объединений с практическими приемами, внедрения единой статистической отчетности для прогнозирования и повышения аналитической культуры для создания нормативно-правовой базы.

Таким образом, опыт муниципальных образований важен и только совместная работа и межведомственное взаимодействие смогут решить важнейшую задачу патриотического воспитания.