В Якутии продолжают оценивать ущерб от паводка

В Якутии продолжается работа по определению ущерба от наводнения.

В Якутии продолжается работа по определению ущерба от наводнения и составлению графика аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщили 4 июня в ходе видеоселекторного совещания по ЧС с главами муниципальных образований и городских округов, проведённом врио главы республики Айсеном Николаевым.

Айсен Николаев поручил усилить работу по подготовке, составлению и проверке документов для определения ущерба имуществу граждан и восстановлению инфраструктуры населённых пунктов, пострадавших от весеннего паводка, и дальнейшего представления документов в федеральные органы для последующей компенсации причинённого ущерба.

В этой связи главам муниципальных образований в кратчайшие сроки необходимо представить в Исполнительную дирекцию по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС (Я) необходимые документы.

Напомним, 30 мая Айсен Николаев издал указ «О первоочередных мерах по ликвидации последствий наводнения 2018 года и обеспечению жизнедеятельности в населенных пунктах на территории Республики Саха (Якутия)», в котором дал поручения по незамедлительному устранению последствий паводка Правительству республики, органам федеральной власти, действующим на территории Якутии, хозяйствующим субъектам и муниципальным образованиям.

Согласно указу, в срок до 5 июня поручено определить фактический ущерб от наводнения, нанесенный населению и объектам в пострадавших населённых пунктах.

Фото Андрея Сорокина, ЯСИА