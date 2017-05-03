В Якутии продолжается подготовка к паводку

На территории Республики Саха (Якутия) завершены превентивные предупредительные мероприятия по ослаблению прочности льда на реках Алдан, Амга, Нюя, Токко в Алданском, Усть-Майском, Таттинском, Намском, Амгинском, Ленском, Олекминском районах республики на 31 затороопасных участках на общей площади 213 га.

В целях контроля и мониторинга за прохождением весеннего половодья в Министерстве охраны природы РС(Я) организованы дежурства, назначены ответственные специалисты.

В целях увеличения пропускной способности рек проводятся мероприятия по расчистке и дноуглублению русел р. Таатта в с. Ытык-Кюель, р. Хамньыкы в с. Уолба Таттинского улуса на протяженности 3,335 и 1,2 км соответственно. Кроме того, запланированы работы по расчистке и дноуглублению русла р. Тамма в районе с. Даркылах Мегино-Кангаласского улуса на протяженности 5,115 км.

В целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений муниципальным районам Ленский, Олекминский, Таттинский, Амгинский, Усть-Майский, Намский улусы – собственникам гидротехнических сооружений ежегодно предоставляются субсидии на эксплуатацию и содержание сооружений инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений. На гидротехнических сооружениях проводятся предпаводковые и послепаводковые работы. Разрабатываются декларации безопасности ГТС, страхование объектов.

Необходимо отметить, что все мероприятия по защите от негативного воздействия вод на территории республики проводятся и финансируются в рамках госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) на 2012-2020 годы».