В Якутии продолжается падение сельхозпроизводства

Индекс промышленного производства в июле 2018г. по сравнению с июлем 2017г. составил 108,2% , по сравнению с июнем 2018г. – 113,8%, всего за январь-июль 2018 года по сравнению с январем-июлем 2017 года – 105,7%, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха(Якутия).

За семь месяцев 2018 года добывающая промышленность республики выросла на 6,2%.

За этот период в Якутии угля добыто 10,07 млн.тонн (105,3%), нефти и газоконденсата 6,8 млн.тонн (115%). На 12,5% выросла добыча золотого концентрата, 19,2% сурьмы, в 31,3 раза серебряного концентрата. По добыче алмазов идет ожидаемое снижение добычи.

По-прежнему отстает обрабатывающая промышленность республики – за январь-июль 2018 года индекс сократился на 2,3 %.

На 0,6% сократилось производство продукции сельского хозяйства. Также продолжилось сокращение поголовья скота и валового надоя молока.

Оборот розничной торговли вырос на 1,2%, общественного питания – на 2,2%.

За январь-июль 2018 года введено в строй 254 202 кв.м. жилой площади, что на 8,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.