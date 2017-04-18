В Якутии приступили к реализации соглашения с «РусГидро»

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) приступило к реализации Соглашения о подтверждении общих подходов и действий по обеспечению надежного энерго- и теплоснабжения потребителей Якутии и города Якутска в частности, которое было заключено 12 апреля между Республикой Саха (Якутия) и ПАО «РусГидро».

Главным аспектом соглашения является обеспечение выдачи тепловой мощности, ввода в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 и переподключения потребителей котельных «ЯГУ-1», «ЯГУ-2» и «Промкомплекс».

«С учетом комбинированной выработки электрической и тепловой энергии стоит вопрос изменения схемы теплоснабжения города Якутска, путем вывода наименее эффективных котельных. Таким образом, предполагается повышение энергоэффективности и обеспечение качественного теплоснабжения потребителей» — отметил первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Николай ДУРАЕВ.

Переподключение потребителей котельных МУП «Теплоэнергия» к Якутской ГРЭС-2 планируется путем строительства и реконструкции подводящих тепловых сетей. Также планируется переоборудование котельных в центральные тепловые пункты с установкой энергоэффективного оборудования, что позволит оптимизировать издержки и потребление топлива.

В качестве источника финансирования вышеуказанных мероприятий станут налоговые отчисления в бюджет Республики Саха (Якутия) за счет перерегистрации АО «ГидроИнвест» — дочернего предприятия ПАО «Русгидро».

Далее Соглашением предполагается создание единого теплосетевого предприятия в ГО «Город Якутск» с внесением активов ПАО «Якутскэнерго», МУП «Теплоэнергия», ГУП «ЖКХ РС (Я)».