В Якутии принят закон «Об охране общественной нравственности»

8 июня 2018 года на ХХХVII пленарном заседании парламента народные депутаты приняли закон республики «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране общественной нравственности».

Проект закона Республики Саха (Якутия) внесен в Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) народными депутатами Юрием Баишевым, Ольгой Балабкиной, Гульсум Бейсембаевой, Михаилом Габышевым, Жанной Егоровой, Сергеем Красновым, Ириной Подмазковой.

Проект закона Республики Саха (Якутия) «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «Об охране общественной нравственности» разработан в целях приведения Закона Республики Саха (Якутия) в соответствие со статьей 17 Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Народные депутаты, ознакомившись законом, приняли решение законопроект рассмотреть в окончательном чтении.