В Якутии примут закон о случайной выдаче разрешений на охоту

В настоящее время Министерство охраны природы РС(Я) готовит поправки в действующий закон.

В преддверии сезона охоты у здания Дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны природы РС(Я) образовалась очередь из охотников, желающих получить заветную лицензию. В очередь на получение разрешения на охоту в общедоступных охотничьих угодьях записалось более 800 человек.

С 1 августа начинается выдача разрешений на добычу копытных животных и бурого медведя. Выдача будет осуществляться по адресу: г. Якутск, ул. Курашова 46.

Министр охраны природы Сахамин Афанасьев накануне встретился с активистами-охотниками, которые подняли ряд волнующих вопросов, в числе которых — проект изменений в закон РС(Я) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», сообщает пресс-служба Минприроды республики.

«Нынешний закон об охоте не в полной мере учитывает интересы всех групп охотников. В настоящее время подготовлены предложения по иной редакции данного закона. Изменения подразумевают введение жеребьевки при выдаче разрешений. Не секрет, что очередь на получение лицензии вызывает много вопросов у общественности. В связи с этим, в целях обеспечения прозрачности и охвата всех желающих охотников мы начали работу в этом направлении», — заявил министр.

Собравшиеся охотники отметили положительный опыт Ярославской, Костромской областей, Республики Башкортостан, где несколько лет практикуется жеребьевка.

По итогам встречи, стороны договорились учитывать порядок очереди, организованный самими охотниками-активистами и приступить к выдаче лицензий с 1 августа. Кроме того, было решено создать рабочую группу по внесению изменений в республиканский закон, в состав группы войдут инициативная группа из числа охотников, представители республиканского Общества охотников и рыболовов, охотничьего клуба «Байанай».

Предполагается, что изменения будут приняты до предстоящего сезона охоты 2018 года.