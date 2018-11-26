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Происшествия
26 ноября 2018, 12:31
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В Якутии прицеп с грузом врезался в легковушку: пострадали 2 человека

25 ноября  примерно в 16 часов дня 40-летний водитель, управляя транспортным средством «ISUZU BIG HORN» из  с.Магарас в г. Якутск с прицепом загруженным бураном марки «YAMAHA VK540E», на ФАД «Вилюй» 89км.+ 114м. из-за поломки крепления прицепа (оторвано крепление), прицеп выкатился на встречную полосу движения, в результате совершено столкновение по едущей по встречной полосе транспортным средством «TOYOTA COROLLA», следовавший по маршруту г.Якутск-с.Сунтар.

В результате столкновения прицепа с автомашиной получили различные ушибы  2 пассажира транспортного средства «TOYOTA COROLLA»: 46-летняя женщина и несовершеннолетний 15 лет. Обратились в медучреждение г.Якутска,  где им назначено амбулаторное лечение.

Водитель автомашины «ISUZU BIG HORN» с 6-летним водительским стажем ехал один и  был пристегнут ремнем безопасности.

55-летний водитель автомашины «TOYOTA COROLLA» около 30 лет водительского стажа ехал с семьей (находились 3 пассажира), все были пристегнуты ремнями безопасности.

Согласно акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения  у обоих водителей —  не установлено, трезвые.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителем перед выездом проверять техническое состояние своего транспортного средства.

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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