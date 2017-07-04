В Якутии при ремонте моста погиб мужчина

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении водителя экскаватора по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 1 июня 2017 года в 17 часов 30 минут на мосту через реку Негедяк, расположенном на 639 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в районе села Оросу Верхнеилюйского района, бригада работников, привлеченных коммерческим предприятием к работе на основании договора оказания услуг, производила ремонт моста.

Во время перемещения на ковше экскаватора «HITACHI» бетонной плиты конструкция сорвалась и упала на другого работника, который находился в непосредственной близости от машины.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В рамках расследования уголовного дела осуществляется комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ. Фото СУ СК РФ по РС(Я).