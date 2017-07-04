Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении водителя экскаватора по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, 1 июня 2017 года в 17 часов 30 минут на мосту через реку Негедяк, расположенном на 639 километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй» в районе села Оросу Верхнеилюйского района, бригада работников, привлеченных коммерческим предприятием к работе на основании договора оказания услуг, производила ремонт моста.
Во время перемещения на ковше экскаватора «HITACHI» бетонной плиты конструкция сорвалась и упала на другого работника, который находился в непосредственной близости от машины.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
В рамках расследования уголовного дела осуществляется комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы.
Расследование продолжается.
В Якутии при ремонте моста погиб мужчина
Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении водителя экскаватора по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).