В Якутии при пожаре частного дома погиб человек

22 марта 2018 года в 12 ч. 32 мин. на пульт дежурного «01» ПЧ-3 ОГПС №7 по МО «Алданский район» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Магистральная п. Нижний-Куранах.

К моменту прибытия пожарных – через 6 минут, дом и пристрой горели изнутри по всей площади. В результате пожара огнем повреждены дом и пристрой по всей площади 50 кв. м. Пожарными спасено 4 человека. Есть один пострадавший, обнаружен один погибший. Причина пожара, ущерб и виновный устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы: 2 пожарные автомашины (АЦ), 7 человек личного состава, 1 звено ГДЗС ПЧ-3 по охране п. Нижний -Куранах, было подано 2 ствола (Б); 1 ед. техники и 2 чел. из полиции, 1 ед. техники и 2 чел. из службы 03, 1 ед. и 2 чел. из электрических сетей .