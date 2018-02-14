В Якутии предварительное голосование на осенние выборы назначены на 15 апреля

13 февраля состоялось заседание Регионального политического совета Якутского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Главная тема повестки – организация предварительного голосования на выборы в рамках республиканской партийной избирательной кампании.

Необходимо отметить, что предварительное голосование по определению кандидатур на выборы, которые планируются на 09 сентября текущего года, в Якутии пройдет 15 апреля.

В ходе заседания членами политсовета было принято решение провести предварительное голосование по модели №1.

Решением членов политсовета в состав Регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования вошли 11 человек:

Дмитрий Никифоров — Руководитель РИК ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Айхал Габышев – генеральный директор саморегулируемой организации «Союз строителей Якутии»,

Чокуур Гаврильев – заместитель министра связи информационных технологий РС(Я),

Антонина Григорьева — председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций, руководитель ЯРО ВОО «Совет Сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Николай Дегтярев — председатель Федерации профсоюзов РС(Я),

Дмитрий Семенов – секретарь первичного отделения «Немюгюнское» Хангаласского местного отделения,

Александр Сусоев — руководитель ЯРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», председатель ППОС СВФУ им. М.К.Аммосова,

Владимир Членов – Президент торгово-промышленной палаты,

Анна Шагдарова – заместитель председателя Якутской региональной контрольной комиссии,

Петр Шамаев – секретарь первичного отделения «Университетское» Якутского местного отделения

Председателем Оргкомитета назначен Секретарь ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ноговицын.

До 22 февраля Оргкомитеты по организации предварительного голосования по муниципальным выборам также будут сформированы в Местных отделениях Партии.