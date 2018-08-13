В Якутии предложили внести бизона в список исчезающих животных

Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев предложил внести в список исчезающих животных России обитающего в Якутии лесного бизона, сообщает пресс-служба регионального главы и правительства.

«Это позволит привлечь в программу расселения в республике лесного бизона дополнительное финансирование из федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное предложение поддержано руководством страны.

Как сообщалось ранее, первая партия из 30 лесных бизонов была выпущена в апреле для формирования свободноживущего стада. В июле была выпущена из питомника в живую природу вторая партия бизонов, которые родились и выросли в Якутии.

В 2006 году из канадского Национального парка «Элк-Айленд» в рамках целевой республиканской программы «Охрана окружающей среды» в целях восстановления исторической фауны Якутии в республику была завезена первая партия из 30 бизонов.

В настоящее время общая численность бизонов в республике достигла 189 голов, считая животных на свободном выпасе в пределах природного парка «Синяя», в питомниках «Тымпынай» и «Усть-Буотама», зоопарке «Орто Дойду» и природном парке «Живые алмазы Якутии».